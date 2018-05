António Costa considerou esta quarta-feira, 30 de Maio, que o novo centro de tecnologia e desenvolvimento da Bosch em Portugal "demonstra a excelência do sistema científico português, em particular no domínio da engenharia", que foi capaz de captar mais este investimento da multinacional alemã.

Com Angela Merkel a assistir na primeira fila do auditório, minutos depois de a ouvir dizer que "em Braga também se trabalha no futuro da Europa", o primeiro-ministro português assinalou a "presença significativa" da congénere alemã e destacou que desta nova infra-estrutura "vai sair a nova tecnologia que vai equipar os carros do futuro".

