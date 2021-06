Costa vicentina: um guia ainda com tanto por descobrir

O Algarve está a poucas dezenas de metros, do outro lado da ponte, na outra margem da Ribeira de Odeceixe, que neste local serve de fronteira natural com o Alentejo. No entanto, e ao contrário da imagem mais conhecida da região, aqui não há luxuosos hotéis com vista para o mar, nem discotecas areal adentro ou campos de golfe a perder de vista. Até ao Cabo de São Vicente, é um outro território que se apresenta ao visitante, ainda genuíno e bem preservado, onde o turismo tem conseguido fazer parte da solução e não do problema. De carro e a pé, partimos assim à descoberta da Costa Vicentina, uma das mais bem preservadas zonas costeiras da Europa e porventura a última fronteira por desbravar do litoral português, que por aqui ainda se encontra no seu estado mais puro. Leia o artigo completo no Must.