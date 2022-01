Covid-19: 10 mortos e 10.554 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 10.554 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 10 mortes associadas à covid-19 e um novo aumento dos internamentos, indicam números divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.167 internamentos, mais 86 do que no domingo, 147 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos um nas últimas 24 horas).Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 207.859, mais 4.537 do que no domingo, e recuperaram da doença 6.007 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.207.711.Das 10 mortes, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Norte, duas no Centro, uma na Madeira e outra nos Açores.