Nas últimas 24 horas registaram-se mais 541 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e mais 15 mortes. Desde o início da pandemia já houve 16.684 mortes e 814.257 infetados.





Foram dados como curados 3.158 doentes, num total de 759.417 recuperados. Neste momento, existem 38.156 casos ativos, menos 2.632 do que ontem.Em relação aos internamentos, a última linha vermelha foi este domingo ultrapassada com menos de 250 doentes nos cuidados intensivos. Segundo, a Direção Geral da Saúde existem 976 doentes internados. Destes 242 estão em cuidados intensivos, menos 11 do que em relação ao último boletim epidemiológico, de ontem.