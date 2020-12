Portugal contabiliza hoje mais 71 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.334 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.027 pessoas, mais 54 do que no sábado, das quais 483 em cuidados intensivos, menos dois.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.134 mortes e 374.121 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.754, mais 844 em relação a sábado.