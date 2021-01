A Agência Europeia de Medicamentos (AEM) deu "luz verde" esta quarta-feira à vacina da Moderna, pelo que a Europa conta agora com com duas vacinas, o que poderá acelerar a vacinação na região, que tem decorrido a ritmo lento.





O regulador europeu adotou esta decisão na reunião extraordinária do Comité de Medicamentos para Uso Humano, que visava analisar a vacina da farmacêutica norte-americana.A vacina da Moderna é assim a segunda a receber "luz verde" dos investigadores da União Europeia (UE), depois da aprovação, a 21 de dezembro passado, do fármaco desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que está a ser utilizada no espaço europeu desde a semana passada.