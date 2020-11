Covid-19: Alemanha quer alargar restrições até 20 de dezembro

A Alemanha está a considerar estender e apertar as restrições devido à covid-19. Os líderes regionais propõem que o confinamento, inicialmente previsto até final de novembro, se alargue pelo menos até dia 20 de dezembro.





A proposta prevê que as medidas possam ser renovadas a cada quinze dias consoante o número de casos e como estes comparam com as metas do Governo.





"Os números abrandaram mas ainda estão altos demais", afirma a responsável por um dos estados alemães. "Ainda precisamos de regras exigentes para toda a Alemanha, em particular restrições de contacto", defende a mesma.





Os 16 responsáveis por cada estado vão continuar discussões na segunda-feira antes de serem tomadas decisões finais, que só ficarão fechadas depois de consultada Angela Merkel, na quarta-feira.





O plano atual prevê banir a venda de fogo de artifício para a noite de ano novo e restringir ainda mais o número de pessoas permitidas em encontros. De acordo com os responsáveis, estas restrições servirão para que os alemães possam passar o Natal com as respetivas famílias.





O número de casos na Alemanha triplicou desde o início de outubro para mais de 900.000, e o número de pessoas com a doença a serem assistidas nos cuidados intensivos está em níveis recorde. Neste contexto, foi decretado um confinamento parcial e fechados bares, restaurantes, ginásios e espaços culturais.





A proposta de alargamento de restrições prevê, contudo, que seja também estendido o apoio que está a ser dado às empresas, e que custou ao Estado 15 mil milhões de euros este mês.