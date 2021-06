Covid-19: António Costa em isolamento profilático

O primeiro-ministro vai cumprir um período de isolamento profilático por ter estado em contacto com um membro do seu gabinete, que testou positivo, informa o comunicado do primeiro-ministro.

"Em virtude de ter estado em contacto com um membro do Gabinete que veio a ser um caso confirmado positivo à Covid-19, e não obstante já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara, o Primeiro-Ministro está a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde", pode ler-se no comunicado.Toda a atividade do primeiro-ministro será feita à distância.