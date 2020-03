A Câmara de Lisboa anunciou esta terça-feira que vai adiar o pagamento das rendas em todos os fogos municipais até 30 de junho devido à Covid-19, medida que abrange 24 mil famílias, num valor estimado de 5 milhões de euros.





Numa informação enviada à Lusa, fonte da autarquia explicou que, após este período de suspensão do pagamento das rendas, "o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 meses, sem qualquer juro ou penalização"."A qualquer momento as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das rendas, nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por razão de desemprego ou acentuada quebra de rendimentos", avançou fonte do município de Lisboa.