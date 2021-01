Covid-19: Chefe de segurança de Marcelo está infetado

O chefe da segurança do Presidente da República está infetado com o coronavírus que causa a covid-19. Esta infeção levou as autoridades de saúde a mudar de opinião e impedir Marcelo Rebelo de Sousa de estar presente no debate da RTP desta terça-feira. O Presidente esteve com o seu chefe de segurança no domingo, avança o jornal Expresso.