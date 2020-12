Covid-19 em Portugal: Morreram mais 90 pessoas e número de casos é o mais baixo desde 20 de outubro

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 2.194 para um total de 350.938, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 14 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 90 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 5.649. Ontem tinham sido anunciados 98 óbitos, o que representa um máximo diário desde o início da pandemia.O número de novos óbitos baixou assim em oito face a ontem, tendo a média de sete dias subido para 87, o valor mais elevado de sempre.Também o número de casos baixou face à véspera (4.044), sendo já o terceiro dia de descidas e o registo mais baixo desde 20 outubro. É por isso também inferiro ao registado na última segunda-feira (2.597), dia da semana em que habitualmente os casos descem devido ao facto de muitos laboratórios encerrarem ao domingo. A média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 3.695, o registo mais baixo desde 3 de novembro.Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 513,5 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, ainda mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes mas tem vindo a baixar de forma contínua desde 26 de novembro.O número de doentes recuperados cifrou-se em 2.955 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 274.277.Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 851, para 71.013 infeções ativas. Este número corresponde a 20,23% do total de casos acumulados.