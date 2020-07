Covid-19: Farmacêutica diz ter fármaco 2 mil vezes melhor que o remdesivir

A farmacêutica espanhola PharmaMar revelou que a sua sócia sul-coreana, a Boryung, conseguiu bons resultados em testes in vitro a um fármaco para combater a Covid-19. A plitidepsina é usada como anticancerígeno, mas conseguiu melhores resultados que o remdesivir contra o SARS-CoV-2.





Segundo a PharmaMar, em células retiradas de uma espécie de macaco (chamadas células Vero), a plitidepsina teve um efeito entre 2.400 e 2.800 vezes melhor que o remdesivir. Já em células do pulmão humano, a que se chama Calu-3, conseguiu resultados 80 vezes melhores.

"Com estes dados de atividade antiviral tão potente espera-se reduzir a progressão da doença a um Síndrome de Stress Respiratório Agudo (SDRA) nos pacientes hospitalizados com pneumonia por Covid-19, juntamente com uma rápida melhoria dos sintomas", indica a farmacêutica.

A Boryung anunciou que estão a ser preparados os ensaios clínicos com plitidepsina na Coreia do Sul, e que deverão começar no terceiro trimestre de 2020.