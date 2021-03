Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 627 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quinta-feira, 11 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 18 vítimas mortais no país, mínimo desde 22 de outubro.