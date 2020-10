Covid-19: maioria dos portugueses defende recolher obrigatório

Com o aumento do número de casos de Covid-19 no país - foram 3.960 os confirmados na quarta-feira -, oito em cada dez portugueses (81%) defendem um recolher obrigatório para controlar a pandemia, revela uma sondagem da Aximage para o JN e a TSF.





resultou de 694 entrevistas a maiores de 18 anos residentes em Portugal,

há menos pessoas a defender um novo confinamento: 50% respondeu que não queria uma medida tão radical, em oposição a 39%, e 11% não sabe ou não responde.



A sondagem, querevela ainda que

Mais de metade dos inquiridos considerou baixa (40%) ou muito baixa (16%) a possibilidade de serem infetados. A perceção do risco, no entanto, subiu em relação a setembro.