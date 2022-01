Covid-19: Mais 11.080 casos e 14 mortes nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou no primeiro dia do ano mais 11.080 casos de infecção e 14 mortes por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.Há 1.081 pessoas internadas, mais 58 do que no dia anterior, e 148 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis do que no sábado.A maior parte dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 6111 casos; seguido da Região Norte, com 2998 novos casos de infeção; região Centro com 596 casos; Alentejo com 374 e Algarve com 340 novos casos. Na Madeira contabilizaram-se mais 525 infetados e nos Açores 136.Nas últimas 24 horas, mais 3967 pessoas recuperaram da doença.