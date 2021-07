Covid-19: Mais 1.782 novos casos e internamentos voltam a aumentar

Portugal registou esta segunda-feira 1.782 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, oito mortos atribuídos à covid-19 e um novo aumento de doentes internados e em cuidados intensivos, referem os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS de hoje, a maioria das infeções volta a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 864 novos casos, o que representa 48% do total do país, que ultrapassou hoje os 909.756 casos acumulados.

Os mesmos dados indicam que se registaram mais oito óbitos, um número igual ao de domingo, havendo, no entanto, um aumento de pessoas internadas.

Mais 57 pessoas estão internadas em enfermaria, num total de 729, e há mais 10 doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 163 pessoas.