Covid-19: Mais 3.261 novos casos e oito mortos em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal regista este domingo 3.261 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, com o Norte a superar a região de Lisboa e Vale do Tejo, e oito mortes atribuídas à covid-19, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS de hoje, o maior número de novos contágios nas últimas 24 horas foi verificado na região Norte, com 1.307 novos casos. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.279 novos casos.

Hoje estão internadas em enfermaria mais 25 pessoas, num total de 805 pacientes, e mais três em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde agora se encontram 176 doentes com covid-19.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.207 pessoas e foram diagnosticados 930.685 casos de infeção.