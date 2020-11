Covid-19: Mais 63 mortes e 4.096 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 4.096 infetados nas últimas 24 horas. São agora mais de 183.420 mil os casos confirmados, dos quais 78.378 estão ativos.





O boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) refere ainda a existência de 63 mortes em 24 horas, o que representa o maior número desde o início da pandemia.Estão internados neste momento 2.651 doentes com o novo coronavírus, mais 129 que no dia anterior. Dos internados, 391 estão nos cuidados intensivos, 13 só nas últimas 24 horas.O Norte continua a ser a zona do país onde se registam mais casos: 2.265. Também é a região onde foram comunicados mais óbitos: 33. Lisboa e Vale do Tejo com 1.217 cassos e 22 mortes fé a segunda mais afetada.