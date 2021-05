Covid-19: Mais de dois milhões acima dos 65 anos já receberam 1.ª dose da vacina

O número de portugueses com mais de 65 anos de idade que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 ascende a 2.071.913, indica o boletim de vacinação divulgado esta terça-feira, 18 de maio, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).





Em termos globais, o número de primeiras doses administradas totaliza 3.223.964, o que corresponde a quase um terço (32%) da população do país. Com a vacinação completa encontram-se 1.437.436 portugueses, ou seja, 14% dos residentes.Entre a população com mais de 80 anos a cobertura vacinal cifra-se em 95% no que respeita à primeira dose e em 89% em termos da vacinação completa.Também com grande parte das pessoas já parcialmente imunizadas encontra-se o escalão etário dos 65 aos 79 anos, com 89% da população a ter recebido a primeira dose. Neste escalão, com a vacinação completa existem 23% dos cidadãos.Em termos geográficos, o Alentejo tem 38% da população com a primeira dose, o Centro tem 37%, a Madeira 35%, o Norte 31%, Lisboa e Vale do Tejo 29%. Já o Algarve conta com 28% da população parcialmente imunizada e os Açores registam uma percentagem de 27%.Em termos de vacinação completa, o Alentejo regista 19%, o Centro 18%, Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Madeira têm 13%, ao passo que o Algarve tem 12% e os Açores 11%.