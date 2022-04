Covid-19: Mais infetados e internados, mas menos mortes numa semana

Na semana de 12 a 18 de abril, Portugal registou 60.083 novos casos de covid-19. É um aumento de 706 casos em relação aos sete dias anteriores.Nos internamentos também se registou um aumento de doentes - mais 35 - num total de 1.207. Destes 46 estão em cuidados intensivos, menos 41 do que na semana anterior.Já nas mortes a tendência é de diminuição. Morreram em Portugal 139 pessoas devido ao novo coronavírus, menos 9 do que o total de óbitos do último balanço semanal divulgado pela Direção Geral da Saúde.Portugal deixou cair a partir de hoje a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados, mantendo como exceção os lares, hospitais e transportes públicos.