Covid-19: Morreram 88 pessoas nas últimas 24 horas e há mais 4.413 infetados

Foram detetados 4.413 novos casos de infeção por coronavírus, elevando para 344.700 o número de infetados desde o início da pandemia. Foram registadas mais 88 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da DGS.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.461 mortes e 344.700 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.786, menos 480 em relação a sexta-feira.Verificou-se, de novo, uma queda acentuada nos internamentos, com menos 137 pessoas nas últimas 24 horas, estando no total, internadas 3.093 pessoas por volta da meia-noite deste sábado. No caso das pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, havia menos quatro pessoas do que no boletim desta sexta-feira, havendo 503 doentes internados em estado grave.