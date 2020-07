Covid-19: oito mortos e 328 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos e infetados por coronavírus voltou a subir nas últimas 24 horas em Portugal. Esta quinta-feira, no Boletim Epidemiológico da DGS contam-se mais 8 mortos e mais 328 infetados com covid-19.





O número de casos confirmados de infeção com coronavírus em Portugal é agora de 42.782 e o número de óbitos pela doença é de 1.587.Dos novos casos de infeção, 273 ocorreram na região de Lisboa e Vale do tejo, o que corresponde a 83,2% do total.Regista-se ainda aumento no número de casos recuperados, com mais 299, sendo que no nosso País já recuperaram, até ao momento, da covid-19, um total de 28.097.