Covid-19: Portugal com 12 mortes e 2.598 novos casos

Portugal registou esta sexta-feira 12 mortes por covid-19, aumentando para 17.537 o total de vítimas mortais em quase um ano e meio de pandemia.





Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 2.598 novos casos de Covid-19, aumentando para mais de 998 mil o número de infetados pelo vírus.Foram registadas mais 2.538 recuperações, com o número de casos ativos a aumentar ligeiramente: existem mais 48 casos ativos do que os registados ontem.O R(t) voltou a aumentar ligeiramente esta sexta-feira, na atualização da matriz de risco, para 0,95 - era de 0,94 na quarta-feira. A incidência da covid-19 no país é de 319,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ligeiramente inferior aos 326,5 registados no último boletim.