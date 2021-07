Covid-19: Portugal com 2.041 novos casos em dia sem mortes

Portugal registou este domingo 2.041 novos casos de covid-19, num dia sem vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus, o primeiro desde 14 de junho.





Nas últimas 24 horas foram registados ainda 655 novos recuperados da covid-19, com o número de casos ativos a aumentar para 38.124 - mais 1.386 que no dia anterior.Dos mais de 2 mil casos, 928 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.O número de internados também aumentou em relação a sábado, com 567 internamentos por covid-19 registados - mais 24 que no dia anterior. Destes, 128 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, um aumento de seis hospitalizações nas últimas 24 horas.