Portugal confirmou este sábado mais 2.605 novos casos de covid-19, registando agora um total superior a 887 mil infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.





Nas últimas 24 horas foram registadas quatro vítimas mortais da covid-19, para um total de 17.112 óbitos desde março do ano passado.O número de internados voltou a aumentar em relação ao dia anterior, com Portugal a registar 543 internados com covid-19, mais 11 que na sexta-feira. O número de internados em unidades de cuidados intensivos também aumentou: são 122, mais quatro que há 24 horas.