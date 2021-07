Covid-19: Portugal com 2.706 novos casos e quatro mortes nas últimas 24 horas,

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 2.706 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e quatro óbitos.





Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.219 pessoas vítimas de covid-19 e foram detetadas 935.246 infeções.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 4.451 recuperados.A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maioria de novos casos (1.196).O índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 1,10 a nível nacional e a incidência do vírus é de 391,0 casos por cem mil habitantes em todo o território português.Nos hospitais continuam internadas 854 pessoas, mais três do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 177 doentes - menos quatro nas últimas 24 horas.Neste momento, há 50.487 casos ativos - menos 1.749 nas últimas 24 horas.