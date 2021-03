Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais oito mortes causadas pela covid-19, subindo para 16.827 o total de vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao país, a 2 de março do ano passado.





Em relação a esta sexta-feira, foram confirmados mais 344 casos do novo coronavírus, subindo para mais de 820 mil o número total de infetados pelo vírus, em pouco mais de um ano.Nas últimas 24 horas, o número de internados voltou a baixar. São aogra 618 o total de doentes hospitalizados com covid-19, menos 51 que no dia anterior. Destes, 148 estão em unidades de cuidados intensivos, menos sete que no dia anterior.