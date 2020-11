Covid-19: Portugal com 46 mortes e 4.410 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou 46 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e tem agora 2.740 vítimas mortais da pandemia desde o início da pandemia.





De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, foram confirmados esta quinta-feira mais 4.410 casos.O número de recuperados é agora superior a 91 mil, após terem sido dados como recuperados mais 2-507 doentes nas últimas 24 horas. O número de casos ativos é agora superior a 67 mil, o maior número de pessoas infetadas ao moesmo tempo em Portugal.Nas últimas 24 horas o número de internados subiu para 2.362, com mais 25 doentes hospitalizados. Nas UCI existem menos cinco doentes, voltando assim aos 320 pacientes em estado grave ou crítico que eram registados na terça-feira.Esta quarta-feira Portugal tinha confirmado 7.497 casos, o que seria um novo máximo diário, mas cerca de 3.500 referem-se a atrasos no reporte laboratorial do Norte, com apenas 3.927 destes a referirem-se às últimas 24 horas. No mesmo dia foram registados 57 mortes por Covid-19, o maior número de vítimas da pandemia num dia.O máximo de casos é de 30 de outubro, quando foram registados 4.656 infetados num dia.Entrou também em vigor esta quarta-feira em 121 concelhos de Portugal continental onde há "risco elevado de transmissão da covid-19".