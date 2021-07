Covid-19: Portugal com cinco mortes e 1.483 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou cinco mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 17.117 o número total de vítimas mortais desde o início da pandemia.





De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde, esta segunda-feira foram registados 1.483 novos casos, com o total de infetados a ser agora superior a 890 mil.Nas últimas 24 horas foram ainda registados 773 novos recuperados, de um total superior a 834 mil pessoas que já recuperaram da doença.Com o número de casos resgistado esta segunda-feira, Portugal ultrapassou a barreira de 240 casos por 100 mil habitantes nas últimas 24 horas, o que não acontecia desde 24 de fevereiro.O número de casos ativos voltou a aumentar esta segunda-feira e é já superior a 38.500, um aumento de 705 nas últimas 24 horas.O número de internados também aumentou em relação a domingo, com 613 doentes hospitalizados com covid-19 - aumento de 46 nas últimas 24 horas. Destes, 136 encontram-se em unidades de cuidados intensivos - um aumento de oito em relação a ontem.