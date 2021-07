Covid-19: Portugal com mais 13 mortos e 4.376 novos casos

Foram detetados 4.376 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira. Morreram mais 13 pessoas devido à covid-19, desde esta terça-feira.





Desde 22 de março que não se verificavam tantas mortes como as do boletim desta quarta-feira. É também o maior número de infeções desde fevereiro. Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4.387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto.A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 (1744) regista-se hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto no Norte há mais 1.592 pessoas contagiadas.Há atualmente 867 pessoas internadas nos hospitais nacionais devido à covid-19 (mais 13 nas últimas 24 horas), 171 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos seis).Foram dados como recuperados 2.703 pacientes.O R(t) a nível nacional é de 1,09, o mesmo que no Continente. Já a incidência está a 409 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional (421,3 no continente).