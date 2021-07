Covid-19: Portugal com mais 17 mortes e 2.590 casos

Portugal registou mais 2.590 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Nesse mesmo período registaram-se também mais 17 mortes, num total de 17.361 mortes desde o início da pandemia, em março do ano passado.





Foram também registados, segundo os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS), mais 4.128 recuperados da doença. São menos 1.555 casos ativos do que os registados no anterior relatório, publicado na sexta-feira.Lisboa foi a região que registou mais mortes - 10 -, seguida do Norte com quatro óbitos. Também são estas as regiões com maior número de casos diários: 959 e 923, respetivamente.Nos internamentos estão agora 895 doentes, dos quais 195 em cuidados intensivos. São menos 29 doentes no internamento de enfermarias e menos 4 nas camas de cuidados intensivos.