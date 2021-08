Covid-19: Portugal com mais 17 mortes e 2.621 novos casos

Portugal registou este sábado mais 17 mortes por covid-19, aumentando para 17.457 o total de vítimas mortais da pandemia.





Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.621 novos casos, para um total superior a 984 mil infetados desde o registo do primeiro caso de covid-19, em março do ano passado.O número de casos ativos baixou em relação a sexta-feira, sendo agora de 44 mil, com mais 3.232 recuperados no último dia.Os internados com covid-19 baixaram este sábado, registando-se 838 internamentos - menos 28 nas últimas 24 horas. Destes, 186 estão em unidades de cuidados intensivos - menos oito que no último dia.No relatório de linhas vermelhas divulgado esta sexta-feira por Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), especialistas indicam que Portugal apresenta "uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de elevada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional, mas ainda crescente nas regiões Centro e Alentejo".Nas próximas semanas, espera-se que o número de mortes diárias por covid-19 seja elevado, "dado o aumento de casos de infeção por SARS-CoV-2 acima dos 80 anos". Em janeiro, chegaram a ocorrer mais de 270 mortes diárias. Desde 31 de julho, registaram-se entre 9 e 19 mortes diárias.