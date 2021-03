Covid-19: Portugal com mais 25 mortos e 365 novos casos

Portugal registou esta segunda-feira 25 mortes por covid-19, subindo para 16.565 o número total de vítimas mortais da pandemia desde que foi registado o primeiro óbito pelo novo coronavírus no país, a 16 de março do ano passado.





Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 365 casos de covid-19, fazendo subir para mais de 810 mil o número de infetados pela pandemia no país. No entanto, o boletim desta segunda-feira faz referência que 60% dos 78 casos registados na região da Madeira são referentes a notificações superiores a 48 horas.Portugal registou também mais 779 recuperados em relação ao dia anterior, fazendo descer para 61.500 o número de casos ativos de covid-19.O número de internados voltou a baixar em relação a domingo, com menos 11 doentes internados nas últimas 24 horas. O total de internados é agora de 1.403, dos quais 342 em unidades de cuidados intensivos, menos 12 que no dia anterior.