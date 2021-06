Covid-19: Portugal com mais três mortos e 756 infetados

Foram detetados 756 casos de infeção pela SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas em Portugal. Morreram trÊs pessoas devido à covid-19 no mesmo período de tempo.



O boletim epidemiológico de hoje indica que estão mais 38 pessoas em enfermaria hospitalar, somando agora 443. Nas unidades de cuidados intensivos encontram-se 97 pacientes devido à doença.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.