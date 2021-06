Covid-19: Portugal regista mais 902 casos e duas mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou no domingo mais 902 novos casos de infeção por covid-19, segundo o relatório diário da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira. O mesmo relatório dá conta de 2 mortes causadas pela doença em todo o país.





No que diz respeito à matriz elaborada pelo Governo e que rege o desconfinamento no país observa-se uma melhoria ligeira do índice de contágio que é agora de 1,13 a nível nacional e de 1,14 no caso de Portugal continental. O Rt estava na sexta-feira em queda ligeira para os 1,14 na totalidade do país e 1,15 no território continental. A evolução do incidador aponta para um tímido desaceleramento na pandemia ainda em fase de crescimento no país.Já a incidência continua a crescer acima da marca dos 120 casos por 100.000 habitantes e alcançou os 158,5 para a totalidade do país e os 161,7 no território continental. O indicador fixava-se na sexta-feira em torno dos 137,5 a nível nacional e 138,7 para o continente.O esforço hospitalar está também a aumentar apesar de haver agora mais uma cama vaga em unidades de cuidados intensivos onde estão internadas 115 pessoas. Há mais 25 pessoas hospitalizadas, o que eleva o número geral de internados para 502.Em vigilância estão agora mais 731 contactos de risco – pessoas que estiveram próximas de infetados com covid-19 -, mais 50.051 do que os indicados no relatório de domingo.Segundo o relatório, recuperaram ainda da doença 608 pessoas – 826.292 desde que a pandemia chegou a Portugal –, o que face aos restantes dados eleva o número de casos ativos no país para os 32.071, mais 292 do que ontem.Lisboa e Vale do Tejo volta a registar os números mais altos do dia com 509 novas infeções confirmadas e uma morte.A outra morte indicada no país foi atribuída à região Norte onde foram identificadas outras 203 novas infeções. No Algarve foram registados 100 novos casos enquanto 18 foram identificados no Alentejo e 45 no Centro.Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 17 novos casos, enquanto a Madeira contabiliza apenas 10.