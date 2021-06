Covid-19: Portugal tem mais 445 infetados em dia sem mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 445 casos de infeção por covid-19, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) que reporta às últimas 24 horas.





O mesmo relatório indica que a pandemia não causou nenhuma vítima mortal nas últimas 24 horas.Apesar do número considerável de novos casos, no que diz respeito à taxa de esforço hospitalar, a situação está a melhorar e Portugal tem agora menos 15 doentes internados em enfermaria e menos dois doentes internados nas unidades de cuidados intensivos. Ao todo estão 268 internados em enfermaria e 50 internados em estado agravado de doença.O mesmo relatório dá ainda conta de 678 doentes recuperados da doença nas últimas 24 horas, o que face ao número de novos casos confirmados faz cair o número de casos ativos em 233, para os 22.700.Em vigilância estão agora mais 363 contactos do que nas últimas 24 horas, para um total de 24.489.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais afetada diariamente, com 249 novos casos, enquanto no Norte foram identificadas pelas autoridades de saúde 114 novas infeções.O Centro dá conta de 42 novos casos ao mesmo tempo que foram contabilizadas ainda 13 notificações no Alentejo e 12 no Algarve.Nas regiões autónomas está pior os Açores com 12 novos casos face aos 3 identificados na Madeira.