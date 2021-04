Covid-19: Restrições ao fim de semana devem acabar em maio

Com os número da pandemia a evoluírem de forma positiva, o governo deverá avançar com a próxima fase de desconfinamento como está previsto, ou seja, eliminar as restrições que ainda estão em vigor aos fins de semana.

A notícia é avançada pelo Expresso, que dá conta que é esta a perspetiva do governo, apesar de manter a decisão em aberto e dependente da evolução da pandemia. Podem assim cair as restrições horárias, com estabelecimentos de comércio e restauração a fechar a partir das 13h, que estão em vigor já desde 14 de novembro.

A decisão será tomada na próxima semana, depois do governo ouvir os especialistas na habitual reunião do Infarmed, estando ainda em aberto se será necessário renovar o estado de emergência.

A próxima fase de desconfinamento, a última do plano do Governo, prevê ainda que possam realizar-se grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação, casamentos e batizados com 50% de lotação, todas as modalidades desportivas, bem como atividades físicas ao ar livre e em ginásios.