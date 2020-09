Covid-19: Suíça impõe quarentena a viajantes vindos de Portugal

A Suíça impôs esta sexta-feira quarentenas obrigatórias de 10 dias aos viajantes que cheguem ao país vindos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Holanda.



A decisão das autoridades helvéticas surge após estes territórios terem registado um forte aumento no número de novos casos de infeção pelo coronavírus nos últimos dias. O Reino Unido, por exemplo, registou ontem o maior número de contágios num só dia desde o início da pandemia.



Também sujeitos a estas quarentenas estão as regiões da Ligúria, em Itália, e as províncias da Alta e Baixa Áustria, bem como a Bretanha.