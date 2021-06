Covid-19: testes gratuitos em Lisboa deixam de ter limite mensal e não residentes também já podem pedir

A Câmara Municipal de Lisboa informou, esta segunda-feira que o Plano Muncipal de Testagem à Covid-19 foi actualizado. Se anteriormente apenas os munícipes podia pedir, de forma gratuiuta, dois testes rápidos ao coronavírus por mês, agora também os não residentes em Lisboa podem aproveitar a testagem gratuita.





Também o número de testes que se pode pedir por mês passa a ser ilimitado.Para poder pedir estes testes basta dirigir-se a uma das 110 farmácias aderentes de Lisboa ou a um dos 17 pontos móveis de testagem da CML e da Cruz Vermelha Portuguesa espalhados pela capital.Segundo a autarquia, na última semana, o número de testes feitos nos pontos móveis mais do que duplicou, sendo que foram feitos mais de 3500/dia nos dias 17 e 18 de junho."Equipas dos serviços de proteção civil municipal de Lisboa estarão presentes a partir de hoje, segunda-feira, nas principais artérias comerciais a sensibilizar, porta a porta, o comércio local e restauração para a necessidade de testar os seus funcionários", informa a Câmara de Lisboa, sublinhando que, no último mês, só foram feitos 31 testes gratuitos disponibilizados gratuitamente no protocolo da autarquia para os trabalhadores do comércio e restauração.

O processo de testagem massiva e gratuita em Lisboa teve início em 31 de março, mas, a partir de 15 de abril, a Câmara Municipal decidiu alargar a testagem nas farmácias à covid-19 a todos os moradores, deixando o programa de estar limitado às freguesias com maior incidência da doença, nomeadamente com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.

Na altura, a autarquia salientou que "o alargamento do número de testes, efetuados de forma massiva e universal na cidade, é uma medida central de prevenção da propagação do vírus e na promoção da saúde pública".

A lista de farmácias aderentes ao programa pode ser consultada em https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude e os testes devem ser agendados pelos munícipes telefonicamente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem registado os maiores números de infeção por covid-19. No domingo, registou 641 dos 941 novos casos.