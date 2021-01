Covid-19: trânsito em Lisboa cai 30%; Porto é a cidade mais 'engarrafada' do País

Se mora em Lisboa ou no Porto, já deve ter percebido que o trânsito em ambas as cidades está muito mais fluído. A sua percepção está correcta: o tráfego caiu 30% na capital e 23% na Invicta desde o início da pandemia da Covid-19!

Os dados são avançados pelo Traffic Index da TomTom, um relatório anual que oferece uma análise detalhada do trânsito em 2020 em mais de 400 cidades de 57 países.

Apesar do classificação das cidades mais congestionadas do mundo não ter mudado muito em relação a 2019, a grande mudança é a maneira como os níveis de congestionamento caíram devido à pandemia global.

Queda em todas as cidades portuguesas

Todas as cidades do nosso país sofreram uma redução dos níveis de trânsito, mas Lisboa sofreu a maior queda: -10 pontos percentuais, o que corresponde a uma quebra de 30%.

Em 2020, o nível de congestionamento na capital foi de 23% mas, durante grande maioria do ano, o trânsito foi muito pouco intenso.

Janeiro e Fevereiro foram os meses mais difíceis para os condutores, uma situação que mudou por completo com o início do confinamento a meio de Março.

Até Junho, o nível de congestionamento não foi superior a 13%, aumentando a partir de Setembro à medida que as medidas de restrição foram sendo aliviadas.





Em média, na capital, os condutores estiveram "engarrafados" 13 minutos na hora de ponta de manhã (-35%), e 15 minutos na hora de ponta da tarde (-34%), em comparação com os 20 e 23 minutos dispendidos em 2019, respectivamente.

Apesar desta quebra no tráfego, Lisboa ocupa a posição 139 na tabela, acima de cidades como Xangai (152º), Barcelona (164º), Toronto (168º), São Francisco (169º) ou Madrid (316º).

Porto lidera tabela nacional

Na análise ao trânsito em 2020, as cinco cidades portuguesas observadas pelo TomTom Traffic Index – Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Funchal – registaram uma diminuição no congestionamento.

Com quebras atípicas nos valores do tráfego rodoviário, Porto e Lisboa mantiveram-se nos dois primeiros lugares do pódio das cidades onde o trânsito é mais difícil para os condutores.

Já na tabela mundial, posicionam-se acima da média, tendo as estradas mais congestionadas da Península Ibérica.





O Porto subiu ao primeiro lugar das cidades portuguesas mais congestionadas de 2020, com níveis de congestionamento médios de 24%. Ainda assim, este valor representa uma quebra de -23% em relação a 2019 (31%).

Já a capital registou a maior quebra: 30% (-10 pontos, de 33 para 23%), passando da primeira para a segunda posição no ranking português.



Braga, com uma descida de 17%, fecha o pódio das cidades nacinais mais congestionadas, seguida de Coimbra (- 20%) e Funchal (- 29%)

Neste ano atípico, as horas de ponta foram sistematicamente menos congestionadas desde Março, comparativamente aos mesmos períodos de 2019. A queda foi mais significativa em Abril, quando o confinamento atingiu o seu ponto mais alto.

O congestionamento médio mensal nas horas de ponta da tarde chegou a registar valores inferiores a 84% em Abril de 2020, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O dia mais congestionado no nosso país foi atingido no Porto e em Lisboa, nos dias 30 e 31 de Janeiro, uma quinta e sexta-feira, respectivamente.





Ainda antes de quaisquer medidas restritivas da circulação, o nível de congestionamento atingiu uma média de 59% nestes dias.



No Funchal, a cidade menos congestionada de 2020 em Portugal, o trânsito diminuiu em todos os meses face ao período homólogo de 2019.

Poucas mudanças no Mundo

A nível mundial, a classificação não registou grandes mudanças em relação ao verificado em 2019, embora tenha havido quedas significativas nos congestionamentos nas cidades da Europa, América e Ásia.

Por exemplo, Bangalore, na Índia, continua no top 10 das cidades mais congestionadas a nível global, após atingir 51% de média durante 2020, apesar de ser sido a que mais reduziu o seu congestionamento no mundo (20%).

Também se confirma a preponderância de cidades asiáticas e do leste europeu na tabela, com as urbes da Rússia, Ucrânia e Turquia à cabeça.

Ainda tendo como referência a Europa, a lista é composta justamente por cidades dessas latitudes, fechando a lista Samara, na Rússia, com um congestionamento de 41%, número bem acima dos números registados em território nacional.

Deve notar-se que, em todo o mundo, apenas 13 cidades viram os seus níveis de congestionamento aumentar em relação aos números de 2019.

Chongqing (+ 1%) e Changchun (+ 4%), na China; Dnipro (+ 1%), na Ucrânia; Taichung (+ 1%), Tainan (+ 1%) Taipei (+ 2%) e Taoyuang (+ 4%), em Taiwan; Izmir (+ 1%) Ana (+ 1%) e Gaziantep (+ 1%), na Turquia; Leuven (+ 1%), na Bélgica; e Tauranga (+ 1%) e Wollongong (+ 1%), na Nova Zelândia.

Os dados recolhidos no Traffic Index da TomTom são provenientes de mais de 600 milhões de veículos conectados por todo o mundo, através de sistemas de navegação em telemóveis ou integrados, constituindo um barómetro da mobilidade urbana mundial.

