Covid-19: Vacina obrigatória na Alemanha a partir de fevereiro de 2022

Na Alemanha, a vacina contra a covid-19 vai tornar-se obrigatória a partir de fevereiro. O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel, que revelou ainda a aplicação de restrições de contactos sociais a nível nacional para pessoas não-vacinadas, no que os media locais descreveram como um "confinamento para não vacinados".As discotecas e bares terão que encerrar caso se atinja um determinado número de infeções por covid-19.Angela Merkel afirmou que os governos federais chegaram a acordo com o central para aplicar as restrições. "Compreendemos que a situação é muito grave e que queremos aplicar mais medidas além das que já estão em vigor. Para fazer isto, a quarta vaga tem que ser travada e não alcançámos isso."De acordo com informação do site Our World in Data, cerca de 69% da população alemã está totalmente vacinada.Angela Merkel deu a conferência de imprensa ao lado de Olaf Scholz, que será o seu sucessor a partir da próxima semana.