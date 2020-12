Covid-19: Vacinação em Portugal começa entre 27 e 29 de dezembro

A ministra da Saúde anunciou que a vacinação contra a covid-19 em Portugal está prevista começar entre 27 e 29 de dezembro.

Em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.