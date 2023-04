CP com lucros em 2022 pela primeira vez na história

A CP – Comboios de Portugal terminou o ano de 2022 com lucros de oito milhões de euros. Esta é a primeira vez na história da empresa que tal acontece, indica o jornal 'Público' na edição desta quarta-feira.Os lucros resultam diretamente da aplicação do contrato de serviço público assinado entre a CP e o Estado que a compensa pelos serviços que dão prejuízo. Para o ano passado, e de acordo com o documento assinado em 2019, a indemnização compensatória prevista era de 85,3 milhões de euros.Além disso, no ano passado a CP registou o maior número de passageiros transportados nos últimos 20 anos: 148 milhões de pessoas.A empresa reduziu ainda as suas despesas devido à fusão entre a CP e a EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário), à reabertura das oficinas de Guifões e ao regresso a Espanha das automotoras que estavam alugadas à Renfe.