CP e maquinistas chegam a acordo e põem fim a "ciclo de greves"

A CP - Comboios de Portugal alcançou um acordo com o Sindicato Nacional dos Maquinistas (SMAQ) que termina com o "ciclo de greves que vinha afetando o setor ferroviário", informou na noite de quinta-feira a empresa ferroviária.





Em comunicado, a CP refere que o acordo culmina "um período de negociações intensivas, ao longo da última semana" que contou com "a colaboração do Ministério das Infraestruturas, que mediou as conversas entre as partes envolvidas".



O acordo, assinala a empresa, "é fruto de um esforço conjunto entre a administração da CP e o SMAQ, demonstrando a vontade de ambas as partes em resolver o conflito laboral e assegurar a continuidade dos serviços prestados aos passageiros".



O final da série de greves no setor ferroviário constitui uma vitória para o ministro das Infraestruturas, João Galamba, numa semana em que esteve no epicentro de uma polémica em que apresentou a sua demissão, que foi rejeitada por António Costa.



A decisão do primeiro-ministro abriu uma divergência profunda com o Presidente da República, que defendia a saída de Galamba do Executivo e indicou na quinta-feira que irá "estar mais atento" à atuação do Governo.



Abriu-se, pois, um novo ciclo nas relações entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.