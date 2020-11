Crédito à habitação acelera em setembro: foram quase mil milhões financiados

O ritmo de concessão de crédito à habitação acelerou, em setembro, aproximando-se dos mil milhões de euros. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, os bancos financiaram mais de 8 mil milhões de euros para a compra de casa, o que representa um crescimento de 7% face a 2019.



Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal, as novas operações de crédito à habitação fixaram-se em 970 milhões de euros, em setembro, naquele que é o melhor mês desde janeiro deste ano, quando foram emprestados 977 milhões de euros para esta finalidade.