Criança de 11 anos apanhada pela PSP a conduzir carro em Oeiras: mãe estava no lugar do pendura Mulher de 45 anos foi detida no local e o menor sinalizado à Comissão de Proteção





PSP