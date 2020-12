Criança de 12 anos rouba SUV aos pais e guia 200 km com prima de sete ao lado

Pedir "emprestado" o Range Rover Evoque dos pais, e rolar 200 quilómetros com a prima de sete anos ao lado antes de ser parado pela polícia foi a "divertida" aventura protagonizada nos Estados Unidos por um rapaz de 12 anos.

Na última segunda-feira de manhã, o miúdo pegou no SUV no bairro de Queens, em Nova Iorque, e, com a prima no lugar do "pendura", guiou cinco horas até à fronteira com o estado de Delaware.

Dado o alerta pelos pais, uma patrulha policial identificou a viatura quando atravessava New Jersey e ainda ligou as sirenes para o travar, mas o intrépido condutor preferiu antes acelerar para os despistar.

Os agentes optaram antes por não encetar a perseguição para não colocarem em risco as vidas das duas crianças.

A captura aconteceu apenas cinco horas depois do "roubo", quando o rapaz parou numa estação de serviço e tentou usar o cartão de crédito do pai para comprar biscoitos.

Conduzidos a uma esquadra de Nova Iorque, foram libertados pouco depois sem qualquer acusação.

Segundo as autoridades policiais, o miúdo explicou que o passeio fazia parte de um desafio publicado nas redes sociais, para conduzir um automóvel até ficar sem gasolina.

