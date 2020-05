Crianças brincam na escola limitadas por quadrados desenhados a giz: imagens impressionam

Uma imagem que mostra um grupo de crianças numa escola em Tourcoing, em França, cada uma dentro dos limites de um quadrado desenhado a giz no chão, está a causar choque e indignação.





A fotografia foi tirada num dos primeiros dias do regresso aos jardins de infância, após quase dois meses e meio de confinamento imposto pela pandemia do coronavírus."Não consigo superar isto. Esta imagem é de partir o coração. Não podemos chamar a isto de escola", escreveu o historiador Laurence De Cock na publicação onde partilhou a imagem no Twitter.A imagem foi captada por um jornalista do canal televisivo BFM. "Para garantir o respeito pelas distâncias de segurança, a equipa da escola desenhou pequenos quadrados para as crianças. Os meninos brincam, dançam, saltam, riem juntos mas completamente separados. Não nos pareceu que vissem isso como um castigo ou uma punição", disse.As escolas francesas começaram esta semana a reabrir gradualmente, à medida que as medidas de confinamento vão sendo aliviadas. Desde o início da pandemia, o País já registou mais de 26 mil mortes e mais de 140 mil casos de infeção.Em Portugal, as escolas secundárias voltam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, mas apenas para os 11º e 12º anos. O mesmo se aplica às creches, que reabrem também na próxima semana.