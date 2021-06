Cristiano Ronaldo é o desportista preferido dos portugueses

Cristiano Ronaldo é o desportista de que os portugueses mais gostam, de acordo com a edição de 2021 do estudo 'Figuras Públicas e Digital Influencers'. O futebolista voltou a dominar, de forma esmagadora, as preferências dos inquiridos. A completar o pódio surgem Nélson Évora e Miguel Oliveira.





O avançado da Juventus e da Seleção Nacional reuniu 54,7% dos votos, bem à frente de Nélson Évora, segundo classificado, com 8,1% das preferências, e de Miguel Oliveira, que contabilizou 4,8%. José Mourinho (4,7%) e Telma Monteiro (4%) completam o Top 5 de personalidades preferidos no mundo do desporto.Apesar de ter terminado no último lugar do pódio, Miguel Oliveira protagonizou a maior subida de entre as preferências dos inquiridos em relação aos resultados do referido estudo em 2020. O piloto da KTM foi o sétimo desportista mais 'votado' na edição do ano passado.Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi também distinguido como a figura portuguesa mais reconhecida e com maior notoriedade espontânea na edição de 2021 deste estudo, ficando à frente de nomes como Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, João Baião, Herman José e Ruy de Carvalho.