Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cristiano Ronaldo perde 2,35 milhões de euros com queda do BES Em junho de 2014, o BES aprovou a renovação do contrato com o internacional português, por dois anos





Cristiano Ronaldo perde 2,35 milhões de euros com queda do BES